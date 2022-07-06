Вышитые панно Олеси Трофименко украсили стены парижского музея Роден. Гости показа могли не только увидеть новую коллекцию бренда Dior, но и насладиться невероятными произведениями искусства, которые создала украинка.

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Полотна Олеси были вышиты вручную мастерами Chanakaya School of Craft в Мумбаи. На работах художницы были изображены деревья жизни, которую дополняли цветы, плоды и птицы. Работы украинской художницы олицетворяют женственность, продление жизни и светлое будущее.

Дизайнер Модного дома познакомилась с Олесей весной этого года, после того, как увидела впечатляющие работы украинки в музее современного искусства в Риме.

"Я пригласила украинскую художницу поработать со мной, потому что меня поразили эти образы, символы того, что даже во время войны есть большое стремление к возрождению. Поэтому я подумала, что важно также попытаться дать художнице, которой сейчас труднее творить, возможность создавать, поступить с ею в диалог", – отметила Мария Грация Кюри.

Олеся Трофименко родилась в 1982 году в городе Вильча Киевской области. Училась в Национальной академии изобразительного искусства и зодчества. Живёт и работает в Киеве.

Креативная директор бренда Мария Грацию Кюри вдохновлялась полотнами украинки, поэтому новая коллекция представлена с вышивкой на платьях, жакетах, юбках, костюмах и тренчах. Модели шагали по подиуму в черном, белом, бежевом, красном и сером наряде.

Dior Haute Couture FW 2022/23



Кутюрная коллекция Dior вдохновлена работами украинской художницы / Фото с Instagram



Кутюрная коллекция Dior вдохновлена работами украинской художницы / Фото с Instagram



Кутюрная коллекция Dior вдохновлена работами украинской художницы / Фото с Instagram



Кутюрная коллекция Dior вдохновлена работами украинской художницы / Фото с Instagram



Кутюрная коллекция Dior вдохновлена пленниками украинской художницы / Фото с Instagram



Кутюрная коллекция Dior вдохновлена работами украинской художницы / Фото с Instagram



Кутюрная коллекция Dior вдохновлена работами украинской художницы / Фото с Instagram



Кутюрная коллекция Dior вдохновлена работами украинской художницы / Фото с Instagram