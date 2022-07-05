Недавно Шон Пенно побывал в нескольких городах Украины, и, чтобы удобно перемещаться, его команда приобрела ему берцы с надписью "Слава Украине!" и изображение маленького сине-желтого флага

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Нам позвонили и попросили доставить в гостиницу Пенну берцы, сразу не поверили, но потом были в шоке. Мы, конечно, отказались от денег. Американский актер очень сильно поддерживает Украину, за что мы очень благодарны,

– сообщили на странице производителя.



Шон Пенн во Львове в берцах украинского производителя / Фото из фейсбука "Укрзализныци"

Отметим, что цена такой обуви достаточно бюджетная – 3200 гривен.

Также в ассортименте бренда есть тактические кроссовки, похожие на берцов. Они подойдут для военных на фронте, походов в горы или просто для прогулок по городу. Их стоимость несколько меньше – 2900 гривен.

Напомним, что за последние несколько месяцев войны в Украине Шон Пенн уже дважды приезжал в Украину. Пенн был в Украине в феврале 2022 года и занимался производством документалки о войне. Однако впоследствии он уехал из Киева, пообещав вернуться. Так и случилось – в День Конституции он побывал не только в Киеве, но и в Буче и в Ирпене, а затем встретился с Зеленским.