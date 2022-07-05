Нещодавно Шон Пенно побував у кількох міста України, і, аби зручно переміщатись, його команда придбала йому берці з написом "Слава Україні!" та зображенням маленького синьо-жовтого прапора

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Нам подзвонили та попросили доставити в готель Пенну берці, відразу не повірили, але потім були в шоці. Ми, звичайно, відмовилися від грошей. Американський актор дуже сильно підтримує Україну, за що ми дуже вдячні,

– повідомили на сторінці виробника



Шон Пенн у Львові у берцях українського виробника / Фото з фейсбуку "Укрзалізниці"

Зазначимо, що ціна такого взуття доволі бюджетна – 3200 гривень.

Також в асортименті бренду є тактичні кросівки, схожі до берців. Вони підійдуть для військових на фронті, походів у гори чи просто для прогулянок містом. Їхня вартість дещо менша – 2900 гривень.

Нагадаємо, що за останні кілька місяців війни в Україні Шон Пенн вже двічі приїжджав в Україну. Пенн був в Україні ще у лютому 2022 року та займався виробництвом документалки про війну. Проте згодом він поїхав з Києва, пообіцявши повернутись. Так і сталось – у День Конституції він побував не лише у Києві, а й в Бучі та Ірпені, а потім зустрівся із Зеленським.