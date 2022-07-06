За багато років кар’єри будучи учасницею популярного гурту Spice Girls та дизайнеркою однойменного бренду, Віктрія Бекхем знялася 29-ий раз для обкладинки найголовнішого видання у світі моди – Vogue. Cтати зіркою глянцю знаменитість запросила австралійська версія глянцю Vogue.

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На обкладинці глянцю відома дизайнрка позувала у довгій молочній сукні від італійського бренду Gucci. Зверху її образ доповнював пуховик чорного кольору від Марка Джейкобса.

Для фотосесії Вікторія Бекхем приміряла обтислі лосини з латексу, шубу з овчини та сукні. Дизайнерка, яка найчастіше виходить в світ у творіннях від власного бренду, приміряла вбрання від таких іменитих марок як Dolce&Gabbana, Gucci, Olivier Theyskens, Versace, Marc Jacobs, Schiaparelli і Miu Miu.

В інтерв'ю Вікторія Бекхем розповіла про сві раціон харчування. Знаменитість зазначила, що їсть багато корисних жирів: авокадо, рибу та горіхи. Також вона не вживає алкоголь та проходить детоксикацію для вивидення токсинів.



Вікторія Бекхем знялася для австралійського глянцю / Фото з Vogue



Вікторія Бекхем знялася для австралійського глянцю / Фото з Vogue



Вікторія Бекхем знялася для австралійського глянцю / Фото з Vogue



Вікторія Бекхем знялася для австралійського глянцю / Фото з Vogue



Вікторія Бекхем знялася для австралійського глянцю / Фото з Vogue



Вікторія Бекхем знялася для австралійського глянцю / Фото з Vogue