Как одеться на отдых в горы: стильные образы показало семейство Бекхэмов

Знаменитое семейство Бекхэмов отправилось на выходных в Альпы покорять лыжные трассы. Если вы планируете застать последние недели зимнего сезона в горнолыжных курортах, советуем вам присмотреться к модным образам Виктории и Дэвида Бекхэмов.

Звездная семья поделилась в инстаграмме кадрами отдыха в горах. Семья Бекхэмов выбрала для своего уик-энда Альпы. Там супруги с детьми не только застали фантастическую солнечную погоду, но и пообедали на склоне горы и сделали милые фотографии вместе.

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Дизайнер позаботилась о лыжной эстетике для всей семьи, поэтому ее муж с детьми были стильно одеты по всем модным канонам отдыха в горах.

Образ семейства Бекхэмов в горах

Чтобы чувствовать себя в горах комфортно, прежде всего нужно позаботиться о теплой одежде. Дизайнер одноименного бренда Виктория Бекхэм надела теплые худые с капюшоном, лыжные брюки и короткую куртку от бренда Prada. Свой монохромный черный образ знаменитость дополнила шапкой с белой нашивкой и надписью бренда Victoria Beckham. Завершили look мунбуты, идеально подходящие для отдыха в горах.

Солнце в горах сильно отражается от снега, так что Виктория не забыла о специальных горнолыжных очках.



Стильные образы в горах от семейства Бекхэмов / Фото с Instagram

Дэвид Бекхэм надел черные брюки, оранжевый флуорисцентный свитшот и защитил шею от холода черным снудом, а сверху надел вязаную молочную шапку.



Стильные образы в горах от семейства Бекхэмов / Фото с Instagram



Стильные образы в горах от семейства Бекхэмов / Фото с Instagram

Сын известных супругов 18-летний Круз Бекхэм позировал перед фотокамерой в черном свитшоте, а их младшая дочь 11-летняя Гарпер надела молочную лыжную куртку с черными змейками и карманами.



Стильные образы в горах от семейства Бекхэмов / Фото с Instagram