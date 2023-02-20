Зіркова родина поділилася в інстаграмі кадрами з відпочинку в горах. Сім’я Бекхемів обрала для свого вікенду Альпи. Там подружжя з дітьми не лише застали фантастичну сонячну погоду, але й пообідали на схилі гори та зробили милі світлини разом.

Читайте також Британська акторка одягнула на премію BAFTA сукню від українського бренду: розкішний вихід

Дизайнерка подбала про лижну естетику для всієї родини, тож її чоловік з дітьми були стильно одягнені за всіма модними канонами відпочинку в горах.

Образ сімейства Бекхемів у горах

Щоб почувати себе в горах комфортно, перш за все треба подбати про теплий одяг. Дизайнерка однойменного бренду Вікторія Бекхем одягнула тепле худі з капюшоном, лижні штани та коротку куртку від бренду Prada. Свій монохромний чорний образ знаменитість доповнила шапкою з білою нашивкою та надписом бренду Victoria Beckham. Завершили look мунбути, які ідеально підходять для відпочинку в горах.

Сонце в горах сильно відбивається від снігу, тож Вікторія не забула про спеціальні гірськолижні окуляри.



Стильні образи в горах від сімейства Бекхемів / Фото з Instagram

Девід Бекхем одягнув чорні штани, помаранчевий флуорисцентний світшот та захистив шию від холоду чорним снудом, а зверху одягнув молочну в’язану шапку.



Стильні образи в горах від сімейства Бекхемів / Фото з Instagram



Стильні образи в горах від сімейства Бекхемів / Фото з Instagram

Син відомого подружжя 18-річний Круз Бекхем позував перед фотокамерою у чорному світшоті, а їхня молодша донька 11-річна Гарпер одягнула молочну лижну куртку з чорними змійками та кишеньками.



Стильні образи в горах від сімейства Бекхемів / Фото з Instagram