Жена Дэвида Бекхэма и знаменитая актриса Энн Гетевэй накануне совершили визит на ночное шоу Энди Коэна Watch What Happens Live.

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Актриса Энн Гетевей выбрала нежное желтое платье-бюстье со спадающей лодыжкой сверху от британского бренда David Koma. Знаменитость довершила образ туфлями-челноками с блестками.

Звезда вложила волосы в легкие локони, добавила к образу серьги-кольца и несколько перстней, а на лице сделала нежный макияж.

Дизайнер Виктория Бекхэм выбрала платье от собственного одноименного бренда Victoria Beckham. Знаменитость выбрала атласное изделие на длинный рукав, дополнив его серебристыми сапогами с закругленными носками. Она собрала волосы в свой фирменный пучок и сделала любимый макияж с акцентом на черные глаза.



Роскошный образ Энн Гэтевей и Виктории Бекхэм / Фото с Instagram

Вероятно, образы знаменитостей были выбраны намеренно в знак поддержки Украины. Энн Гетевей и Виктория Бекхэм активно поддерживают украинцев с первых дней войны.

Еще в начале марта актриса призвала поклонников помогать пострадавшим людям в Украине. Она также отметила, что постоянно молится о нашем народе.

Виктория Бекхэм вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом пожертвовали 1 миллион долларов в помощь украинским детям. А их сын Бруклин Бекхэм на своей свадьбе с Николой Пельтц собирали средства в поддержку Украины.