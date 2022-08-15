В заявлении бренда говорится, что потери в компании бренда Victoria Beckham связаны, прежде всего, с глобальными изменениями на фоне пандемии коронавируса. Дизайнер Виктория Бекхэм потеряла 54 миллиона фунтов стерлингов. Но, несмотря на долги, модная империя заработала 11,6 миллионов фунтов стерлингов.

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Бренд одежды и косметический бренд Victoria Beckham Beauty потеряли 6,6 миллиона фунтов стерлингов в 2020 году. В 2019 году долги компании составляли 15,6 миллиона фунтов стерлингов.

Концерн, основанный бывшей участницей Spice Girl, по-прежнему находится в убытке в размере 53,9 миллиона фунтов стерлингов, из которых 29 миллионов фунтов стерлингов владеют другим предприятиям Бекхэмов.

Пресс-секретарь Виктории подтвердила, что данные ее модного лейбла, продающего джемпера за 500 фунтов стерлингов и джинсы за 400 фунтов стерлингов, были точными.



Виктория Бекхэм потеряла деньги из-за пандемии / Фото с Instagram

В отчете говорится: "Общая выручка группы Victoria Beckham Holdings упала на 6% до 36,1 миллионов фунтов стерлингов (в 2019 году – 38,3 миллионов фунтов стерлингов) из-за последствий глобальной пандемии".

Victoria Beckham Beauty продолжает расширять свое портфолио за счет ряда успешных запусков продуктов в этом году, лучших в своем классе в области чистой роскошной красоты и ухода за кожей.

Но несмотря на большие убытки, модная империя Виктории Бекхэм заработала 11, 6 миллионов фунтов стерлингов.



Виктория Бекхэм потеряла деньги из-за пандемии / Фото с Instagram