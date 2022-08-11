Королева Летиция находится в прекрасной физической форме, поэтому не стесняется демонстрировать фигуру в обольстительных образах.

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Стильный look королевы Летиции

На прогулке Летицию сфотографировали в шортах французского бренда Pimkie, которые стоят всего 8 фунтов стерлингов. Такой низ она соединила с простой белой рубашкой. Ее Величество обожает эспадрильи, поэтому на этот раз выбрала новые, с логотипом BOSS на джутовой подошве.

Среди аксессуаров летний аутфит Летиции дополнила большая тканевая сумка-шопер с кожаными ручками Feel Mallorcs Ikat и солнцезащитные очки в круглой массивной оправе от Carolina Herrera. Очки были самым дорогим элементом образа Летиции, их цена – почти 200 евро.

Волосы королева уложила ровно и собрала в высокий хвост, а на лице сделала легкий макияж в коричневых тонах. Такой образ хорошо подчеркнул безупречный золотистый загар Ее Величества.

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Этот аутфит очень понравился поклонникам Летиции, чего нельзя сказать о ее предыдущем образе. Для одного из вечерних выходов 49-летняя Летиция надела экстремально короткое платье от Zara, за которое ее раскритиковали в сети.