Коллекция инклюзивного белья называется VS & PINK Adaptive. Для женщин белье представлено в разных стилях и размерах. Цена на белье стартует от 16 долларов за трусики до 37 долларов за бюстгальтер.

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Бюстгальтеры VS Adaptive доступны в чашках BG и ремешках 32-44, а трусы VS Adaptive доступны в размерах XS-XXL.

Адаптивные бюстгальтеры PINK доступны в чашках A-DDD и ремешках 32-42, а адаптивные трусы – в размерах XS-XXL.

Адаптивной особенностью коллекции являются магнитные застежки, приятная на ощупь ткань, полностью регулируемые трансформированные передние бретели и трусики специально разработанные с магнитными боковыми застежками. Одна модель трусиков даже предназначена для ношения во время менструации.

Коллекция белья разработана по согласованию с GAMUT Management, консалтинговой фирмой, работающей с людьми с ограниченными возможностями и для них.



Victoria's Secret впервые выпустили белье для женщин с инвалидностью / Фото инстаграмм

Такой шаг Victoria's Secret – это отличный пример того, как ведущие бренды и ритейлеры создают вещи для людей с ограниченными возможностями.