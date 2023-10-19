Собирая гардероб на осень, невозможно представить его без дождя. Впрочем, часто плохие условия затрудняют нам выбор одежды. В первую очередь нужно поставить во главу угла свой комфорт и здоровье, а потом уже бежать за модой и трендами.

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Однако всем девушкам очень важно иметь стильный образ, так что в представленной подборке вы найдете несколько вариантов аутфитов, в которых вы будете чувствовать себя не только удобно, но и комфортно.

База

Простой и понятный образ – лучшее решение для осенних повседневных образов. Если утром не знаете, что надеть, или нет идей – делайте ставку на базовые вещи. Джинсы совмещайте с лонгсливом или рубашкой, добавьте сапоги на плоской подошве и завершите образ пальто.



Интересные образы в дождливую погоду / Фото Elle

Многослойность

Несколько слоев одежды спасут вас в холод и дождь. Надевайте поверх рубашки с жилеткой жакет, а кардиган – поверх джемпера.



Интересные образы в дождливую погоду / Фото Elle

Кожаный образ

Кожаный образ не теряет своей популярности с каждым годом. В магазинах мы можем найти из экокожи куртки, тренчи, брюки, юбки, платья. Эти вещи красивы не только благодаря своей выразительной фактуре, но и водонепроницаемым свойствам. Поэтому можете смело делать ставку на экокожу в дождь. Надевайте тренч или куртку и вы точно не прогадаете.



Интересные образы в дождливую погоду / Фото Elle

Зонтик – часть образа

Согласитесь, образы частью которых является зонтик – смотрятся очень красиво. Зонтик является не только функциональной вещью, но и стильным аксессуаром. Выбирайте этой осенью популярную для себя прозрачную модель, черную – которая дополнит ваш монохромный образ, или яркую, которая будет хорошо сочетаться с какой-то цветной одеждой – шапкой или шарфом.



Интересные образы в дождливую погоду / Фото Elle

Резиновые сапоги

Если на улице дождь, предлагаем вам выбрать для себя резиновые сапоги. Их в этом сезоне чаще всего сочетают с юбками мини и гетрами.



Интересные образы в дождливую погоду / Фото Elle

Плащ

Эта верхняя одежда является еще одним элементом "дождевой моды". Он был представлен в разных вариантах брендами Gucci и Louis Vuitton. Плащ может быть базовым в черном цвете, или ярким как у Эмили Синдлев.



Интересные образы в дождливую погоду / Фото Elle