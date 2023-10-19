Колекція інклюзивної білизни має назву VS & PINK Adaptive. Для жінок білизна представлена в різноманітних стилях та розмірах. Ціна на білизну стартує від 16 доларів за трусики до 37 доларів за бюстгальтер.

Читайте також Як модно одягнутися в дощову погоду: 6 стильних варіантів

Бюстгальтери VS Adaptive доступні в чашках B-G і ремінцях 32-44, а труси VS Adaptive доступні в розмірах XS-XXL.

Адаптивні бюстгальтери PINK доступні в чашках A-DDD і ремінцях 32-42, а адаптивні труси — в розмірах XS-XXL.

Адаптивною особливістю колекції є магнітні застібки, приємна на дотик тканина, повністю регульовані трансформовані передні бретели і трусики, спеціально розроблені з магнітними боковими застібками. Одна модель трусиків навіть призначена для носіння під час менструації.

Колекція білизни розроблена за погодженням з GAMUT Management, консалтинговою фірмою, яка працює з людьми з обмеженими можливостями та для них.



Victoria's Secret вперше випустили білизну для жінок з інвалідністю / Фото інстаграм

Такий крок Victoria's Secret – це чудовий приклад того, як провідні бренди та ритейлери створюють речі для людей з обмеженими можливостями.