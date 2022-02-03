Эмира более известна в социальных сетях по псевдониму XOXOEMIRA. Она опубликовала в Tik Tok видеоролик ко Дню Святого Валентина в сотрудничестве с брендом женского белья. Кадры в нижнем белье она также опубликовала в своем инстаграме.

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25-летняя девушка надела красный корсет с кружевом на бретельках от Victiria's Secret и розовые бикини. В заметке Эмира отметила, что имеет честь быть "первой темнокожей девушкой, которая сотрудничает с брендом".

Модель позировала на камеру с вьющимися волосами и эффектным макияжем. Она нарисовала веки золотистыми тенями, подчеркнула взгляд тонкими черными стрелками, а губы накрасила красной помадой. Сексуальный образ Эмиры дополняли несколько цепочек на шее.



Эмира Диспейн в белье Victiria's Secret / Фото из инстаграма



Эмира Диспейн в белье Victiria's Secret / Фото из инстаграма



Эмира Диспейн в белье Victiria's Secret / Фото из инстаграма

Известно, что ранее девушка сотрудничала с такими брендами как Anastasia Beverly Hills и Rihanna's Fenty Skin.

Несколько лет назад бельевой бренд полностью изменил политику своей марки. Теперь в рекламных съемках участвуют модели plus size, темнокожие модели и девушки трансгендеры. Еще в 2019 году Victiria's Secret заключили контракт с трансгендерной моделью Сарой Сампайо, впрочем, Эмира Диспейн – это первая темнокожая девушка-трансгендер.

Сексуальные образы Эмиры Диспейн



Трансгендерная модель Эмира Диспейн / Фото из инстаграма



Трансгендерная модель Эмира Диспейн / Фото из инстаграма



Трансгендерная модель Эмира Диспейн / Фото из инстаграма