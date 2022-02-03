59-летняя актриса опубликовала новую фотографию в своем инстаграме, за которым следит более 2 миллионов поклонников со всего мира.

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Деми Мур сделала стильный кадр на террасе многоэтажки. Актриса примерила на себе изделие от роскошного итальянского бренда Brunello Cucinelli. Знаменитость надела монохромный серый костюм, состоявший из жакета и брюк.

Кинозвезда решила обойтись без водолазки, рубашки и блузы и надела пиджак на голое тело. К брюкам она подбирала черные ботинки на плоской подошве.

Актриса распустила волосы и дополнила образ черными солнцезащитными очками. Она в который раз продемонстрировала поклонникам свое безупречное чувство стиля.

Гардероб Деми Мур в целом состоит из брючных костюмов, комбинезонов, жакетов и классических брюк. Деми Мур обожает кэжуал стиль и часто показывает свои модные образы в инстаграме.



Стильный аутфит Деми Мур / Фото с инстаграма

Поклонники знаменитости засыпали звезду в комментариях приятными отзывами.