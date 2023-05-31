Одежда кроше – тренд лета: стильные образы от модных инфлюэнсеров

Тренд на вещи кроше возвращается в летний сезон. Инфлюэнсеры все чаще примеряют на себе модные вещи от свитеров до юбок и платьев. Как их носить – смотрите дальше.

Выплетенные крючком вещи вновь возвращаются к модным тенденциям, пишет 24 Канал. В этом году дизайнеры решили вернуться к 1960-м и 1970-м годам – в эпоху хиппи, когда плетение крючком было на пике популярности. Тогда бренды вдохновлялись богемной эстетикой и предлагали современное прочтение старомодного бабушкиного наряда.

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Модные инфлюэнсеры примеряют на себе разнообразные наряды – от свитеров и кардиганов до купальников и платьев.

Тренд на вещи кроше начался несколько сезонов назад, но до сих пор не теряет своей популярности. С началом весеннего сезона нарядов в технике кроше появилось достаточно много. Модницы одевают укороченные свитера под боди и майки, а легкие аутфиты с шортами дополняют свитера в технике кроше.

Объемное рельефное кружево заполонило даже купальники. Выглядят они довольно интересно и необычно. Изделия в технике кроше не нуждаются в дополнительных акцентах, ведь являются достаточно самостоятельными единицами гардероба.

Не думайте, что в вязаном наряде вам будет жарко летом. Напротив, такие вещи дают телу дышать, так что в жаркую пору вам будет в таких платьях или юбках достаточно комфортно. Fashion-эксперты говорят, что тренд на наряды в технике кроше имеет все шансы в следующем году погаснуть, так что постарайтесь примерить модные вещи этого сезона.



Модные вещи в технике кроше / Фото из Pinterest



Модные вещи в технике кроше / Фото из Pinterest



Модные вещи в технике кроше / Фото из Pinterest



Модные вещи в технике кроше / Фото из Pinterest



Модные вещи в технике кроше / Фото из Pinterest



Модные вещи в технике кроше / Фото из Pinterest



Модные вещи в технике кроше / Фото из Pinterest



Модные вещи в технике кроше / Фото из Pinterest



Модные вещи в технике кроше / Фото из Pinterest