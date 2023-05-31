Речі, що виплетені гачком знову повертаються до модних тенденцій, пише 24 Канал. Цього року дизайнери вирішили повернутися до 1960-х та 1970-х років – в епоху хіпі, коли плетіння гачком було на піку популярності. Тоді бренди надихалися богемною естетикою та пропонували сучасне прочитання старомодного бабусиного вбрання.

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Модні інфлюенсери приміряють на собі різноманітне вбрання – від светрнів та кардиганів до купальників і суконь.

Тренд на речі кроше розпочався ще кілька сезонів тому, але досі не втрачає своєї популярності. З початком весняного сезону вбрання у техніці кроше з’явилося досить багато. Модниці одягають вкорочені светри під боді та майки, а легкі аутфіти з шортами доповнюють светри в техніці кроше.

Об’ємне рельєфне мереживо заполонило навіть купальники. Виглядають вони досить цікаво та незвично. Вироби в техніці кроше не потребують додаткових акцентів, адже є досить самостійними одиницями гардероба.

Не думайте, що у в’язаному вбранні вам буде спекотно влітку. Навпаки, такі речі дають тілу дихати, тож у спекотну пору вам буде в таких сукнях чи спідницях досить комфортно. Fashion-експерти кажуть, що тренд на вбрання у техніці кроше має всі шанси наступного року згаснути, тож постарайтеся приміряти модні речі цього сезону.



Модні речі в техніці кроше / Фото з Pinterest



Модні речі в техніці кроше / Фото з Pinterest



Модні речі в техніці кроше / Фото з Pinterest



Модні речі в техніці кроше / Фото з Pinterest



Модні речі в техніці кроше / Фото з Pinterest



Модні речі в техніці кроше / Фото з Pinterest



Модні речі в техніці кроше / Фото з Pinterest



Модні речі в техніці кроше / Фото з Pinterest



Модні речі в техніці кроше / Фото з Pinterest