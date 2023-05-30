Свой капсульный летний гардероб можете смело пополнять платьями без бретелей – от силуэтных вариантов до платьев, подчеркивающих талию до шелковых моделей с открытыми плечами.

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Платья-бюстье уже давно вошли в когорту летних нарядов, которые можно одевать каждый день. Теперь для таких платьев не обязательно искать особую возможность. Их можно одевать на прогулки, на пляж и вечерние выходы. Важно лишь выбрать верный силуэт и длину.



Красивые платья-бюстье на летний сезон / Фото с Vogue

К примеру, молочное платье с блестками может стать свадебным, а короткое платье пригодится в отпуск. А вот черное платье без бретелек выручит в любой ситуации. Такое платье можно носить с балетками, босоножками, туфлями на каблуке или мюлями. Такое платье должно быть в гардеробе каждой девушки.



Красивое платье-бюстье на летний сезон / Фото с Vogue



Красивое платье-бюстье на летний сезон / Фото с Vogue



Красивое платье-бюстье на летний сезон / Фото с Vogue

Также летом очень красиво смотрят по фигуре платья, которые повторяют изгибы тела, или платья непринужденных форм – с открытыми плечами и длинными рукавами. Такой расслабленный фасон хорошо носить с сандалями на плоском ходу или босоножками с тонкими ремешками.



Красивое платье-бюстье на летний сезон / Фото с Vogue

Платье-бюстье с оборками в этом сезоне уже успела примерить Эльза Госк, а вот британка Рози Гантингтон-Уайтли надела на Каннский кинофестиваль платье-бюстье с глубоким разрезом и длинными рукавами.