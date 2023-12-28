Новая жизнь старым джинсам: эти 5 вещей сделают трендовым образ с любимыми брюками

Модные веяния 2024 диктуют нам аутфиты, в которых часто встречаются классические модели джинсов. И само сочетание с трендовыми предметами гардероба делает их вновь актуальными.

Большинство людей носят джинсы почти каждый день. Поэтому приходится часто искать новые сочетания с другими вещами, чтобы это привычное изделие выглядело оригинально. Хорошая новость в том, что многие тренды этого года прекрасно сочетаются с моделями джинсов, которые в своем гардеробе может найти почти каждый.

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Пусть эта подборка образов поможет вам по-новому взглянуть на любимые штаны, с которыми вы уже собирались прощаться.

Обувь на средних каблуках

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Одними из трендов 2024 года будут каблуки средней высоты. Независимо от того, ботинки это или туфли-лодочки, такой каблук будет идеальным. Можете считать это изысканной альтернативой вашим любимым кроссовкам.

Пальто в пол

Для пальто 2024 года действует правило: чем дольше, тем лучше. Такая длина добавляет драматичности даже самой скромной одежде. Лучше вложите деньги в изделие классического цвета, ведь это силуэт, который никогда не выйдет из моды.

Актуальные изделия из трикотажа

Трикотаж и джинсы – это сочетание мечты. Но в этом сезоне для верха выбирайте скромную вязку или бретонскую полоску.

Большая сумка

Забудьте о микросумке. В 2024 году практичность наконец-то выходит на первый план. И сумка-тоут станет новым обязательным аксессуаром.

Кардиганы

Все больше модниц полностью застегивают свои кардиганы и носят их в качестве основного верха к джинсам. Это легкий, но утонченный образ.

Можете также попытаться подобрать кардиган к белым джинсам. Длинные кардиганы можете соединить с прямыми или широкими штанинами.