В образах могут быть вневременные элементы гардероба, например, шерстяное пальто, кашемировый трикотаж или базовая пара джинсов, но удовольствие от сезонных трендов можно получить благодаря сумке, ведь на них постоянно меняется мода.

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Конечно же, существуют "вечные" сумки, которые всегда будут актуальны, но обновляя гардероб определенными сезонными трендами, не забывайте о сумке, которая может добавить образу новизны.

Fashion-эксперты провели анализ коллекций 2024 года и выбрали ключевые тенденции сумок, которые будут популярны в новом году.

Яркая сумка

Выбирайте себе сумку яркого цвета. Она не только задаст правильный тон вашему образу, но и улучшит вам настроение благодаря цвету, ведь если ваш образ будет только в черных тонах, то сумка сможет стать главной изюминкой.



Стильные сумки 2024 года / Фото Who What Wear

Большой клатч

Клатч большого размера может вызвать некоторую противоречивость, ведь сумка должна легко умещаться в руке или браться под хаву, впрочем на подиумах появилось множество габаритных моделей, словно мешков, которые мы должны держать в руках в новом сезоне.



Стильные сумки 2024 года / Фото Who What Wear

Сумка-ведро

Такая модель сумки снова возвращается в моду. На самом деле этот аксессуар является определенной классикой, ведь она подойдет ко всему, а еще сумка-ведро достаточно вместительная внутри.



Стильные сумки 2024 года / Фото Who What Wear

Элегантная

Добавьте в свой гардероб скромную и женственную сумку с верхней ручкой. Она всегда была актуальна и никогда не выходила из моды. Дело в том, что этот элегантный силуэт не подвластен времени.



Стильные сумки 2024 года / Фото Who What Wear

Анималистическое тиснение

Дикая природа не обходила еще никаких списков с трендами, поэтому в 2024 году делайте ставку на аксессуар с тиснением под крокодила, змеиную кожу и т.д.



Стильные сумки 2024 года / Фото Who What Wear

Сумка-шопер

Не забудьте обновить свою коллекцию сумок шопером. Это могут быть изделия из мягкой замши, маслянистой кожи или шелка. Главный вектор – тяжелые формы и бесформенный стиль.



Стильные сумки 2024 года / Фото Who What Wear