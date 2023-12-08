Прекратите покупать эти вещи: 5 уходящих в прошлое трендов
Источник:PureWow
Существует множество кратковременных трендов. Они стремительно покоряют сеть, а уже через несколько месяцев полностью исчезают с радаров. Больше всего от таких всплесков страдают те, кто активно следит за модой.
Быстрые тренды съедают деньги ярых модников. А уже через полгода им приходится прощаться с недавно приобретенными вещами. Чтобы избежать этих расходов, рассказываем о 5 трендах, которым уже пора на пенсию. Вместо этого предлагаем ознакомиться с одеждой, которую следует добавить в свой гардероб.
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Туфли и ботинки таби
Эту обувь вытесняют туфли на низком каблуке, который недавно можно было увидеть во время Парижской недели моды.
Туфли-лодочки с острым, округлым или тупым носком – вот что вам нужно в следующем году.
Китчевые свитера
Яркие вязаные свитера – милые, но скоро они перестанут быть актуальными.
Не обязательно выбирать минимализм как замену этому импульсивному тренду, ведь к нам приходит новая мода на цветы на однотонном фоне. Некоторые из них даже съемные, поэтому много лет спустя вы все еще сможете носить свои вязаные вещи и не вспоминать о том сезоне, когда вы хотели все цветочное.
Минисумочки
Как бы мы ни любили крошечные сумочки, но это очень непрактично.
В этом году отдайте предпочтение размерам и структурным линиям более просторных сумок через плечо, которые появились в последнее время. Большинство из популярных моделей, к слову, горизонтальные. И это очень удобно, ведь предметы не исчезают в глубине, когда вы кладете туда много вещей.
Пиджаки оверсайз
Блейзеры большого формата очень универсальны, но их бывает трудно вписать под зимнее пальто, а также они могут мяться.
Итак, радуемся следующему поколению костюмов – они более короткие, более приталенные, включают жилеты на пуговицах. Ищите легкую шерсть зимой и ждите льняных версий весной.
Платья-комбинации
Платья-слипы – одни из самых удобных вещей, которые мы имеем. Однако после нескольких сезонов ношения более обыденного стиля мода готова поднять изысканность на еще одну ступень.
Поэтому следующая станция – платья-рубашки под пояс.