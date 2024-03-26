Председатель конкурса “Мисс Украина” Вероника Щипцова в комментарии 24 Канала рассказала о том, как создавались платья и какой их основной месседж.

К теме О борьбе на конкурсе красоты, отца в ВСУ и коррупции: интервью с "Мисс Украина" Софией Шамией

Платье "Лесная песня"

На международном конкурсе красоты в Индии София Шамия появилась в платье, идея на создание которого возникла на основе произведения известной поэтессы Леси Украинки и мультфильма "Мавка", который стал самым кассовым в украинском кинематографе. Известно, что над этим нарядом работали 3 месяца.

Платье украшено уникальными кинетическими элементами, которые приводят в движение цветы на руках у Софии. На спине создан большой цветок папоротника – символ природы. Классический венок демонстрирует то, что украинская традиция отражается в каждом элементе образа,

– отметила Вероника Щипцова.

По ее словам, этим платьем, они хотели подчеркнуть, что природа Украины стала молчаливой жертвой войны. Многие леса заминированы, промышленные объекты сожжены, воздух и водные ресурсы отравлены, а для полного разминирования земель Украины потребуются еще десятилетия. Таким национальным образом ониы хотели отразить проблему экологии и страдания украинской природы от войны.

Трогательной является история создания этого платья. Известно, что харьковский бренд MYVO, под руководством Анны Чирвы, изготавливал его под обстрелами, и даже это не остановило дизайнера, мастерская которой расположена в нескольких метрах от прямых попаданий ракет со стороны агрессора.

Платье "Стальная леди"

А вот образ "Стальная леди" создал дизайнер Андрей Аникиевый. Он задумал вдохнуть жизнь в обновленную скульптуру "Родина-Мать", которая всегда была символом женщины которая защищает, и может защищаться.

Вдохновением этого образа стало событие, которое состоялось в 2023 году: изменение советского символа на Украинский Тризуб. Это ознаменовало начало новой эры молодой Украины с четкой самоидентичностью, верой в будущее и Победу.

Именно поэтому мы выбрали костюм "Стальная Леди", ведь она сочетает в себе образ хрупкой и одновременно непоколебимой женщины, которая способна защищать себя и своих детей. Впервые увидев эскизы, выбрав ткань и решив добавить металлические латы, мы сразу поняли, что этот образ получит отклик в сердцах многих украинцев, – рассказала Вероника Щипцова.

Председатель конкурса "Мисс Украина" также добавила, что по мнению всей команды, эти образы очень разные, но именно они смогли отразить глубину украинской культуры. Каждый из нарядов несет особую символичность и частичку украинской души.