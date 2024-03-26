Голова конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова в коментарі 24 Каналу розповіла про те, як створювалися сукні та який їхній основний меседж.

До теми Про боротьбу на конкурсі краси, батька в ЗСУ і корупцію: інтерв'ю з "Міс Україною" Софією Шамією

Сукня "Лісова пісня"

На міжнародному конкурсі краси в Індії Софія Шамія з’явилася у сукні, ідея на створення якої виникла на основі твору відомої поетеси Лесі Українки та мультфільму "Мавка", який став найбільш касовим в українському кінематографі. Відомо, що над цим вбранням працювали 3 місяці.

Сукня оздоблена унікальними кінетичними елементами, які приводять у рух квіти на руках у Софії. На спині створена велика квітка папороті – символ природи. Класичний вінок демонструє те, що українська традиція відображається в кожному елементі образу,

– зазначила Вероніка Щіпцова.

За її словами, цією сукнею, вони хотіли наголосити, що природа України стала мовчазною жертвою війни. Багато лісів заміновані, промислові об'єкти спалені, повітря та водні ресурси отруєні, а для повного розмінування земель України будуть потрібні ще десятиріччя. Таким національним образом команда хотіла відобразити проблему екології та страждання української природи від війни.

Щемливою є історія створення цієї сукні. Відомо, що харківський бренд MYVO, під керівництвом Анни Чирви, виготовляв її під обстрілами, та навіть це не зупинило дизайнерку, майстерня якої розташована в кількох метрах від прямих попадань ракет зі сторони агресора.

Сукня "Сталева леді"

А от образ "Сталева леді" створив дизайнер Андрій Анікієвий. Він задумав вдихнути життя в оновлену скульптуру "Батьківщина-Мати", яка завжди була символом жінки яка захищає, та може захищатись.

Натхненням цього образу стала подія, яка відбулась у 2023 році: зміна радянського символу на Український Тризуб. Це ознаменувало початок нової ери молодої України з чіткою самоідентичністю, вірою в майбутнє та Перемогу.

Саме тому ми обрали костюм "Сталева Леді", адже вона поєднує в собі образ тендітної й водночас непохитної жінки, яка здатна обороняти себе та своїх дітей. Вперше побачивши ескізи, обравши тканину та вирішивши додати металеві лати, ми одразу зрозуміли, що цей образ отримає відгук у серцях багатьох українців, – розповіла Вероніка Щіпцова.

Голова конкурсу "Міс Україна" також додала, що на думку всієї команди, ці образи є дуже різними, але саме вони змогли відобразити глибину української культури. Кожне з цих вбрань несе особливу символічність та частинку української душі.