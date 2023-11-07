С чем носить джинсы осенью: трендовые и стильные варианты, которые легко повторить

Джинсы – любимый вариант девушек на все случаи жизни. Их легко стилизовать с любым верхом или обувью. На примере модных блоггеров показываем, с чем можно интересно носить джинсы этой осенью.

Без джинсов мы не обходимся круглый год, пишет 24 Канал. Мы отлично сочетаем с ними майки, футболки летом и шубы, дубленки зимой. На примере модных выходов инфлюэнсеров редакция подобрала несколько стильных выходов, которые вы можете легко повторить.

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Дубленка + джинсы

Стильная короткая дубленка и джинсы – это любимый фэшн-прием многих модниц. В джинсах, дубленке и уггах ходили в прошлом году все инфлюэнсеры. Тенденция на такое сочетание сохранилась до сих пор. Добавляйте в этот образ теплую шапку и шарф, чтобы создать образ cozy girl.

Жилетка+джинсы

Теплая жилетка точно есть у каждой модницы. Под низ вы можете одеть утепленный гольф или свитер. Образ с жилеткой можете дополнять уггами или кроссовками. И не забывайте в ноябре о шапке.

Шуба + джинсы

Сделайте в этом сезоне ставку на интересную шубу. Выберите кремовый вариант, который соедините с кремовой обувью. Это могут быть пушистые угги или обычные ботинки.

Пальто+джинсы

Это идеальное соединение для холодной осени. Стилизуйте джинсы с лонгсливами, рубашками и кардиганами и сапогами на каблуке, или выбирайте для себя уютные свитера, которые соедините с модными бежевыми уггами.