Без джинсів ми не обходимося цілий рік, пише 24 Канал. Ми чудово поєднуємо з ними майки, футболки влітку та шуби і дублянки взимку. На прикладі модних виходів інфлюенсерів редакція підібрала кілька стильних виходів, які ви легко можете повторити.

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Дублянка + джинси

Стильна коротка дублянка та джинси – це улюблений фешн-прийом багатьох модниць. У джинсах, дублянці та уггах ходили минулого року всі інфлюенсери. Тенденція на таке поєднання збереглася й досі. Додавайте до цього образу теплу шапку й шарф, щоб створити образ cozy girl.

Жилетка + джинси

Тепла жилетка точно є в кожної модниці. Під низ ви можете одягнути утеплений гольф чи светр. Образ з жилеткою можете доповнювати уггами чи кросівками. І не забувайте в листопаді про шапку.

Шуба + джинси

Зробіть цього сезону ставку на цікаву шубу. Оберіть кремовий варіант, який поєднаєте з кремовим взуттям. Це можуть бути пухнасті угги чи звичайні черевики.

Пальто + джинси

Це ідеальне поєднання для холодної осені. Стилізуйте джинси з лонгслівами, сорочками та кардиганами і чоботами на підборах, або ж обирайте для себе затишні светри, які поєднаєте з модними бежевими уггами.