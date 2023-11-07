Эльге Госк 7 ноября исполнилось 35 лет, пишет 24 Канал. Блондинка является вдохновением для многих девушек, ведь часто демонстрирует на себе стильные образы. За шведской красавицей следят более 8 миллионов поклонников, поэтому модель часто делится со своей аудиторией интересными аутфитами.

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Шведская модель любит красиво одеваться, поэтому во время прогулки не упускает возможности примерить стильный образ. Эльза хорошо разбирается в трендах, поэтому одной из первых начала примерять вещи, давно забытые.

Впрочем, главными проводницами в мире моды есть именно знаменитости и fashion-блогерки, поэтому этот наряд имеет все шансы снова стать популярным, как раньше.

Вельветовые штаны

Когда-то в моде было немало вещей из вельвета: комбинезоны, юбки, жакеты, брюки. Однако этот материал вытеснил деним, экокожа, трикотаж, поэтому вельвет стал забытым трендом.

Похоже, вельветовые штаны возвращаются в моду, поскольку их уже часто примеряет французская инфлюэнсер Жюли Феррери, а теперь их продемонстрировала на себе Эльза Госк. Она надела светло-розовые брюки с кожаным жакетом серого цвета.

Жилетка с рубашкой

Когда то мы любили офисные стилизации вещей, которые состояли из рубашки и жилетки. Шведка Эльза Госк показывает, что этот наряд можно легко соединив, дополнив длинной юбкой.

Чтобы образ был не столь строгим, а более расслабленным, попробуйте низ рубашки сделать видимым. Довершением к такому аутфиту станут сапоги на каблуке или ботинки челси и минималистичная черная сумка.

Лосины со штрипками

Несколько сезонов назад лосины со штрипками были всего лишь микротрендом, быстро исчезшим из модных радаров. Модница Эльза Госк продемонстрировала роскошный монохромный образ шоколадного оттенка с лосинами со штрипками, которые просто невозможно проигнорировать. Поэтому при повторении подобного образа можете смело добавлять к своему выходу именно такие лосины.