Еще кроме свитеров можно носить интересные водолазки, которые также хорошо смотрятся с любым низом и верхней одеждой, пишет 24 канал.

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Относительно цвета свитера – нет никаких правил. Эта вещь охватывает все грани палитры. Впрочем, если хотите создать по-настоящему осенние и изысканные аутфиты, остановите свое внимание на черном, коричневом, сером, молочном и белом цвете. И не забывайте о пастельных оттенках.

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Модницы все чаще выбирают для себя комфортную одежду, в которой им удобно, впрочем о тенденциях никто не забывает. В этом сезоне девушки делают ставку на свитер со змейкой и широким воротником, на вязаные классические свитера с переплетенным узором, утепленные гольфы, а также кардиганы.

Кардиганы являются важным элементом женского стиля. Многие девушки недооценивают эту вещь, однако это довольно модный и стильный вариант. Кардиганы очень любят француженки. Модница Жюли Феррери в этом сезоне уже примеряла несколько интересных изделий.

Девушка примеряла оверсайз кардиган с вертикальными полосками, соединив с вельветовыми брюками. Также Жюли надела молочный кардиган из овчины и коричневый сдержанный кардиган с черными пуговицами.