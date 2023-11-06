Рекомендации в тик-токе появляются в нашей ленте согласно тому, какой контент нам нравится, пишет 24 Канал. Это зависит от того, какую продолжительность времени мы просматриваем ролик, лайкаем ли его, храним или пересылаем кому-то.

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В соответствии с нашими предпочтениями и формируется подборка видеороликов, которые нам чаще всего попадают в ленту. Если вы любите моду и следите за трендами, то точно знаете, что из тик тока к нам пришли три направления, которые сейчас наиболее популярны – это old money, cozy girl и vanilla girl.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Old Money

В конце весны эстетика Old Money взорвала ток. Все вокруг начали безумствовать от наряда, который называется "тихая роскошь". В стиле Old Money входит сдержанная и элегантная одежда, в нейтральных оттенках, без модных внушений. Это наряд, который принадлежит к базовому гардеробу и дорого выглядит.

Тик ток напомнил всем об этом утонченном стиле, так что эстетика стиля понемногу переместилась в просторы инстаграмма, где инфлюэнсерки пытаются создавать свои образы в стиле Old Money. Этот тренд до сих пор еще актуален.

Cozy girl

Это направление вовлекает в свой стиль уютные свитера, кардиганы, свитера, угги и шапки с шарфами. Эстетика Cozy girl посвящена осеннему вайбу, который постепенно должен перетечь в зимний стиль заснеженных городов и наших комфортных зимних аутфитов.

Стиль отсылается к домашнему уюту, так что ваши образы должны быть чистоплотными и простыми. На основе белого, молочного, серого, коричневого и бежевого цвета составьте образ из вязаного свитера, утепленных лосинов, длинных белых носков, уггов, дубленки и шапки бини.

Vanilla girl

Этот тренд зародился в тик токе еще в прошлом году, впрочем сейчас переживает свою вторую волну популярности. В этот стиль входят образы "ванильной девушки" и той жизни, которую она живет. Представьте себе прогулку по утреннему городу с кофе в руках, пекарню с синабонами, множество разнообразных кремов в ванной, свечи в доме и белоснежные простыни. Теперь понимаете, как должна выглядеть эта девушка?

Наряд ее должен состоять из светлых вещей, которые приятны на ощупь – кашемировые свитера, льняные рубашки, трикотажные брюки, дубленка, теплые перчатки и миловидные объемные банты, довершающие прическу.