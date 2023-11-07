Ще окрім светрів можна носити цікаві водолазки, які також гарно виглядають з будь-яким низом та верхнім одягом, пише 24 Канал.

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Щодо кольорів светра – немає ніяких правил. Ця річ охоплює всі грані палітри. Втім, якщо хочете створити по-справжньому осінні та вишукані аутфіти, то зупиніть свою увагу на чорному, коричневому, сірому, молочному та білому кольорі. І не забувайте про пастельні відтінки.

Модниці все частіше обирають для себе комфортне вбрання, в якому їм зручно, втім про тенденції ніхто не забуває. Цього сезону дівчата роблять ставку на светр зі змійкою та широким коміром, на в’язані класичні светри з переплетеним візерунком, утеплені гольфи, а також кардигани.

Кардигани є важливим елементом жіночого стилю. Багато дівчат недооцінюють цю річ, однак це доволі модний та стильний варіант. Кардигани дуже люблять француженки. Модниця Жюлі Феррері цього сезону вже приміряла на собі кілька цікавих виробів.

Дівчина приміряла оверсайз кардиган з вертикальними смужками, поєднавши з вельветовими штанами. Також Жюлі одягнула молочний кардиган з овчини та коричневий стриманий кардиган з чорними ґудзиками.