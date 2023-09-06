И хотя тренды постоянно меняются, классические наряды всегда остаются в моде, пишет 24 Канал.

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Чтобы всегда выглядеть хорошо, в гардеробе стоит иметь верхнюю одежду, которая постоянно будет актуальной и востребованной. Чтобы одежда прослужила вам много лет, она должна иметь лаконичный дизайн, натуральные фактуры, свободный крой и минимальное количество фурнитуры.

Кожаная куртка

Косуха отлично подойдет для начала осени. Ее можно использовать вместо жакета под майки и футболки и носить с теплыми свитерами. Она хоть и не очень согревает, но служит отличным дополнением к осенним образам.

Тренч

Благодаря своей длине тренч уже получше справляется с функциями верхней одежды на осень. Хотя он и тонкий, впрочем, точно убережет вас от дождя и ветра в плохую погоду. А еще тренч – довольно красивый элемент гардероба, так что с ним вы сможете создать много интересных образов.

Пальто

Пальто – это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Выбирайте пальто черного или серого цвета, которое сможете соединить со своим нарядом. Лучше всего выглядят длинные пальта, которые сейчас популярны.

Стеганая курица

Казалось, что эта куртка – это тренд на несколько лет, но стеганная верхняя одежда имеет все шансы войти в базу среди верхней одежды. Самыми популярными остаются короткие куртки на пуговицах в черном, оливковом и кремовом цвете.

Джинсовая куртка

Денимовая куртка также заняла свое почетное место среди базовых вещей на осень. Примерьте куртку в начале осени, когда еще не совсем холодно в паре с футболками, джинсами и кроссовками.