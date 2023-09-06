І хоч тренди постійно змінюються, класичне вбрання завжди залишається в моді, пише 24 Канал.

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Щоб завжди мати гарний вигляд, в гардеробі варто мати верхній одяг, який постійно буде актуальним та затребуваним. Щоб одяг прослужив вам багато років, він має мати лаконічний дизайн, натуральні фактури, вільний крій та мінімальну кількість фурнітури.

Шкіряна куртка

Косуха чудово підійде для початку осені. Її можна використовувати замість жакета під майки і футболки та носити з теплими светрами. Вона хоч і не дуже зігріває, але слугує чудовим доповненням до осінніх образів.

Тренч

Завдяки своїй довжині тренч вже трохи краще справляється із функціями верхнього одягу на осінь. Хоч він і тонкий, втім точно вбереже вас від дощу та вітру в погану погоду. А ще тренч – доволі красивий елемент гардероба, тож з ним ви зможете створити багато цікавих образів.

Пальто

Пальто – це вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Обирайте пальто чорного чи сірого кольору, яке зможете поєднати зі своїм вбранням. Найкраще виглядають довгі пальта, які зараз є популярними.

Стьобана курка

Здавалось, що ця куртка – це тренд на кілька років, але стьобаний верхній одяг має всі шанси увійти до бази серед верхнього одягу. Найпопулярнішими залишаються короткі куртки на ґудзиках у чорному, оливковому та кремовому кольорі.

Джинсова куртка

Денімова куртка також посіла своє почесне місце серед базових речей на осінь. Приміряйте куртку на початку осені, коли ще не зовсім холодно в парі з футболками, джинсами та кросівками.