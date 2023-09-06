Начался осенний сезон, а это значит, что каждая модница ищет для себя красивые стилизации нарядов.
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Осенью, как обычно, выходит на первый план трикотаж, жакеты, тренчи, лоферы. Дизайнер не только привел модные примеры образов, которые можно применить уже в сентябре, но и дал советы, как удачно составить осенний образ.
Начинайте составлять образ с базового элемента
"Начните с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное платье. Качественная база – это уже половина стильного образа, помните об этом", – отметил Андре Тан.
Не бойтесь текстур и разных материалов
Кожа, замша, шерсть, хлопок – выбирайте и сочетайте их. Они прекрасно комбинируются между собой в осеннее время года.
Не забывайте об аксессуарах
По словам Андре Тана, аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и украшения.
Подбирайте уместную обувь
Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки – стильных вариантов этой осенью очень много.
Создавайте образ из трикотажа на основе удлиненной юбки или брюк. Оба варианта подходят для осенних образов.
Стильные осенние образы / Фото с инстаграммы Андре Тана
Юбка плисе или мини-юбка в клетку прекрасно сочетаются с лоферами и белыми носками. Такой образ отсылается в школьную эстетику и выглядит очень мило.
Стильные осенние образы / Фото с инстаграммы Андре Тана
Довершайте трикотажное платье ботинками. Можете так стилизовать наряды уже сейчас. Таким образом, ваш образ будет выглядеть еще интереснее.
Стильные осенние образы / Фото с инстаграммы Андре Тана
Это базовый набор нарядов, всегда подходящих для любого события – похода в офис, на прогулку или свидание.
Стильные осенние образы / Фото с инстаграммы Андре Тана
Удлиненные брюки очень красиво смотрятся со свитерами с горловиной и кроссовками. Попытайтесь повторить на себе этот образ.
Стильные осенние образы / Фото с инстаграммы Андре Тана