Скандинавская мода: какую верхнюю одежду выбирают модницы нордических стран

Если вы следите за инфлюэнсерками из Скандинавии, то знаете, что их стиль окутан минималистичной эстетикой и сдержанной цветовой палитрой. Инфлюэнсеры нордических стран всегда демонстрируют в своих образах современные тенденции, которые сочетают с базой.

Мода скандинавок за последние несколько лет достигла определенного триумфа, пишет 24 канал. Их эталонный стиль все чаще сравнивают с парижанками, которыми увлекаются все модницы.

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Инфлюэнсерки из Швеции, Дании и Стокгольма любят выбирать в свои образы не только натуральные и природные оттенки, но и слишком яркие. За неимением солнца им хочется всегда добавить к своим образам больше цветов.

Верхняя одежда модниц нордических стран играет важную роль, поскольку там наступает холодно уже в первые сентябрьские дни, так что без курток, бомберов или пальто им не обойтись.

Nordic style достаточно узнаваем. Фешионисты любят сочетать маскулинные вещи с минималистическими платьями или изящными туфлями на каблуке.

Перниль Тейсбек

Инфлюэнсерша из Дании всегда добавляет в свои образы особую изюминку. Она любит вещи размера оверсайз, довольно гармонично сидящие на ее стройной фигуре. Перниль Тейсбек обожает создавать монохромные образы, которые ей очень подходят.

Эмили Синдлев

Кудрявая блондинка Эмили Синдлев является настоящей звездой стритстайла, так что вы однозначно должны быть знакомы с ее стилем. Девушка обожает яркие цвета, являющиеся главной фишкой ее стиля. Независимо от сезона, модница имеет в своем гардеробе все возможные цвета верхней одежды – от алого до розового или зеленого.

Тина Андреа

Модница из Осло очень любит классическую одежду, которая удачно сочетается между собой. Подавляющее большинство ее нарядов состоит из темных цветов и классики – кожаной куртки, пальто и сапог, которые актуальны из года в год и не выходят из моды.

Каролин Бломст

Шведская модница тоже любит классику, но не отстает от трендов. Она знает, как стильно соединить классическое пальто с бейсболкой, как соединить кожаную куртку с лоферами и почему базовый тренч стоит дополнить винтажными кроссовками Adidas Samba.