Мода скандинавок за останні кілька років досягнула певного тріумфу, пише 24 Канал. Їхній еталонний стиль все частіше порівнюють з парижанками, якими захоплюються всі модниці.

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Інфлюенсерки з Швеції, Данії та Стокгольму люблять обирати до своїх образів не лише натуральні та природні відтінки, але й надто яскраві. Через брак сонця їм хочеться завжди додати до своїх образів більше кольорів.

Верхній одяг модниць нордичних країн відіграє важливу роль, оскільки там настає холодно вже в перші вересневі дні, тож без курток, бомберів чи пальт їм не обійтися.

Nordic style є доволі впізнаваним. Фешіоністи люблять поєднувати маскулінні речі з мінімалістичними сукнями чи витонченими туфлями на підборах.

Перніль Тейсбек

Інфлюенсерка з Данії завжди додає в свої образи особливу родзинку. Вона любить речі розміру оверсайз, які доволі гармонійно сидять на її стрункій фігурі. Перніль Тейсбек обожнює створювати монохромні образи, які їй надзвичайно личать.

Емілі Сіндлев

Кучерява білявка Емілі Сіндлев є справжньою зіркою стрітстайлу, тож ви однозначно маєте бути знайомі з її стилем. Дівчина обожнює яскраві кольори, які є головною фішкою її стилю. Незалежно від сезону, модниця має у своєму гардеробі всі можливі кольори верхнього одягу – від яскраво-червоного до рожевого чи зеленого.

Тіна Андреа

Модниця з Осло дуже любить класичне вбрання, яке вдало поєднується між собою. Переважна більшість її вбрання складається з темних кольорів та класики – шкіряної куртки, пальт та чобіт, які є актуальними з року в рік та не виходять з моди.

Каролін Бломст

Швецька модниця теж любить класику, але не відстає від трендів. Вона знає як стильно поєднати класичне пальто з бейсболкою, як поєднати шкіряну куртку з лоферами та чому базовий тренч варто доповнити вінтажними кросівками Adidas Samba.