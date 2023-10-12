Каждый год дизайнеры предлагают все новые стилизации курток, поэтому в этом сезоне главное внимание приковано к потертым курткам. В сезоне осень-зима 2022/23 бренд Miu Miu представил состаренные байкерские куртки и с тех пор модницы стали ими одержимы.

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Тенденция на винтажные куртки за год только укрепилась, так что теперь инфлюэнсеры заменяют классические черные косухи на винтажные модели курток. Эта верхняя одежда имеет маскулинный дизайн, потертую кожу, выцветшие оттенки и состаренные лацканы. Девушки выбирают для себя преимущественно коричневые и серые цвета.

Самыми актуальными являются куртки свободного кроя с большими плечами и ниспадающим декоративным поясом на подоле куртки.

В новом сезоне осень-зима 2023/2024 тренд на потертые кожаные куртки появился в коллекциях SaintLaurent, AcneStudios, Diesel и многих других.



Винтажные потертые куртки на осень 2023 года / Фото Vogue



Винтажные потертые куртки на осень 2023 года / Фото Vogue



Винтажные потертые куртки на осень 2023 года / Фото Vogue

Потертая кожаная куртка – это классика уличного стиля. Их носили модницы на Неделе моды от Нью-Йорка до Парижа. Винтажные куртки модницы носят с длинными трикотажными юбками, кожаными мини-юбками и сапогами на каблуке, с лосинами, сапогами челси и бейсболками.