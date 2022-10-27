Среди самого популярного цвета вельветовых брюк – коричневый, эффектно выглядящий в сочетании с коричневым свитером или лонгсливом. Total look всегда имеет уместный и стильный вид.

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Модница Камиль Шарьер недавно появилась в коричневом аутфите, довершив образ кожанкой кожи от Prada и черной повязкой на голове. Ее винтажный образ завершили кроссовки Adidas и сумка Dior.

Тенденцию популярности коричневых брюк можно проследить и на подиуме. Louis Vuitton первыми представили коричневые брюки, соединив их с рубашкой, галстуком и кожаной курткой. Бренд Coach также представили коричневые брюки, которые советуют сочетать с дубленкой и кепкой.



Модные вельветовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue



Модные вельветовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue

Dsquared2 уже сделали ставку на бежевые штаны, которые советуют дополнять сапогами-дутиками и винтажной дубленкой.



Модные вельветовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue

В целом дизайнеры делали ставку на свободный крой брюк (кюлоты или расклешенные модели), которые одинаково подходят к сапогам, кроссовкам или обуви на каблуке.

Дополняйте вельветовые брюки свитерами с горловиной, свитшотами, водолазками, лонгсливами с жакетами. Среди верхней одежды делайте ставку на пуховики, дубленки или кожаные куртки оверсайз.



Модные вельветовые штаны на осень 2022 / Фото из Pinterest



Модные вельветовые штаны на осень 2022 / Фото из Pinterest



Модные вельветовые штаны на осень 2022 / Фото из Pinterest



Модные вельветовые штаны на осень 2022 / Фото с Vogue