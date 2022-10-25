Осенний гардероб француженок – это смесь классики и стильных вещей, не выходящих из моды. Парижанки умеют из базовых и простых вещей создать столь эстетический образ, что им восхищаются девушки со всего мира.

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Кардиганы

В женский гардероб кардиган добавила Коко Шанель. Пик популярности кардиганов в Европе пришелся на 1950-е годы. Тогда появились десятки разновидностей вязаных кофт разной длины, кроя, объема. В 1970-е в удобную одежду оделся весь мир, с того момента он не выходит из моды. А француженки все еще считают кардиган главным элементом гардероба.

Джинсовые комбинезоны

Никто не носит так стильно и изысканно джинсовые комбинезоны, как француженки. Они удачно дополняют их качественной кожаной обувью и изысканной сумкой.

Маленькая сумка

Француженки любят соломенные сумки, впрочем все равно предпочитают минималистичные варианты, которые удачно вписываются в любой образ.

Кожаные штаны

Брюки из кожи сейчас покорили все мировые стритстайлы. Парижанки также не отстают от трендов, поэтому носят кожаные брюки с уютными свитерами, жакетами, пальто и тренчи.

Высокие сапоги

Сапоги до колен всегда выглядят изысканно и аристократически. Француженки любят короткие юбки и романтические платья и дополняют такой обувью свои лучшие образы.

Цветочные платья

Платья во флористическом принте всегда ассоциируются у нас с француженками. Они носят цветочные платья в любой сезон и успешно дополняют их босоножками с очками или сапогами с пальто.

Рубашки в полоску