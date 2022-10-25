Осінній гардероб француженок – це суміш класики та стильних речей, які не виходять з моди. Парижанки вміють з базових та простих речей створити настільки естетичний образ, що ним захоплюються дівчата зі всього світу.

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  • Кардигани

В жіночий гардероб кардиган додала Коко Шанель. Пік популярності кардиганів у Європі припав на 1950-ті роки. Тоді 'явилися десятки різновидів в'язаних кофт різної довжини, крою, об'єму. У 1970-і в зручний одяг одягся весь світ, з того моменту він не виходить з моди. А француженки досі вважають кардиган головним елементом гардероба.

  • Джинсові комбінезони

Ніхто не носить так стильно та вишукано джинсові комбінезони, як француженки. Вони вдало їх доповнюють якісним шкіряним взуттям та вишуканою сумкою.

  • Маленька сумка

Француженки люблять солом’яні сумки, втім все одно віддають перевагу мінімалістичним варіантам, які вдало вписуються до будь-якого образу.

  • Шкіряні штани

Штани зі шкіри зараз підкорили всі світові стрітстайли. Парижанки також не відстають від трендів, тож носять шкіряні штани із затишними светрами, жакетами, пальтами і тренчами.

  • Високі чоботи

Чоботи до колін завжди виглядають вишукано та аристократично. Француженки люблять короткі спідниці та романтичні сукні, тож доповнюють таким взуттям свої найкращі образи.

  • Квіткові сукні

Сукні у флористичний принт завжди асоціюються у нас із француженками. Вони носять квіткові сукні в будь-який сезон та вдало доповнюють їх босоніжками з окулярами чи чоботами з пальтом.

  • Сорочки в смужку

Француженки особливо сильно люблять романтичні блузи з рюшами та класичні сорочки. До базового білого варіанту вони додають стильні сорочки в смужку, які вдало довершують їхні джинси та спідниці.