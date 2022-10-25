Осінній гардероб француженок – це суміш класики та стильних речей, які не виходять з моди. Парижанки вміють з базових та простих речей створити настільки естетичний образ, що ним захоплюються дівчата зі всього світу.

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Кардигани

В жіночий гардероб кардиган додала Коко Шанель. Пік популярності кардиганів у Європі припав на 1950-ті роки. Тоді 'явилися десятки різновидів в'язаних кофт різної довжини, крою, об'єму. У 1970-і в зручний одяг одягся весь світ, з того моменту він не виходить з моди. А француженки досі вважають кардиган головним елементом гардероба.

Джинсові комбінезони

Ніхто не носить так стильно та вишукано джинсові комбінезони, як француженки. Вони вдало їх доповнюють якісним шкіряним взуттям та вишуканою сумкою.

Маленька сумка

Француженки люблять солом’яні сумки, втім все одно віддають перевагу мінімалістичним варіантам, які вдало вписуються до будь-якого образу.

Шкіряні штани

Штани зі шкіри зараз підкорили всі світові стрітстайли. Парижанки також не відстають від трендів, тож носять шкіряні штани із затишними светрами, жакетами, пальтами і тренчами.

Високі чоботи

Чоботи до колін завжди виглядають вишукано та аристократично. Француженки люблять короткі спідниці та романтичні сукні, тож доповнюють таким взуттям свої найкращі образи.

Квіткові сукні

Сукні у флористичний принт завжди асоціюються у нас із француженками. Вони носять квіткові сукні в будь-який сезон та вдало доповнюють їх босоніжками з окулярами чи чоботами з пальтом.

Сорочки в смужку

Француженки особливо сильно люблять романтичні блузи з рюшами та класичні сорочки. До базового білого варіанту вони додають стильні сорочки в смужку, які вдало довершують їхні джинси та спідниці.