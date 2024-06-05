В моду врывается платье-каптан: почему оно всем нам нужно
Источник:Vogue
В этом сезоне в моде будет платье-каптан, которое имеет стильную эклектичную эстетику, которая присуща стилю бохо и является символом культуры хиппи. На подиумах эти платья представили бренды Ralph Lauren, Michael Kors, Valentino, Chanel и Ferragamo.
Этим летом стилисты советуют выбирать платья-каптаны с бахромой, флористической вышивкой и кроше. Такое платье стоит добавить в свой гардероб, поскольку оно легкое, красивое и подойдет для любых выходов.
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Землистые цвета
В моде будет такой традиционный вариант платья с прямым вырезом и широкими рукавами. Выбирайте для себя землянистые оттенки от хаки до бежевого, которые вдохновлены природой.
Стильные платья на лето 2024 / Фото Vogue
Классические цвета
Присмотритесь к минималистичному варианту кафтана в черном цвете с глубоким V-образным вырезом. Идеальной обувью для сочетания являются эспадрильи, балетки и босоножки в стиле Birkenstock.
Красивые платья на лето 2024 / Фото Vogue
Капюшон миди
В этом сезоне обращайте внимание на кафтан длины миди с цветочными текстурами, которые навевают элегантность. Такое платье подойдет и для повседневных выходов и для парадных. А вот шлепанцы на плоской подошве станут идеальным вариантом для стильного образа.
Стильные платья на лето 2024 / Фото Vogue
Кружевной кафтан
Красиво смотрится платье-каптан с цветочным узором в пастельном оттенке с V-образным вырезом и широкими рукавами.
Модные платья на лето 2024 / Фото Vogue
Капюшон-кроше
Вязаные вещи крючком являются популярными в летнее время. Бренд Gabriela Hearst представил платье из разноцветных вертикальных полос различной фактуры. Под такой фасон обувайте босоножки на платформе.
Стильные платья на лето 2024 / Фото Vogue
Также советуем в этом сезоне присмотреться к длинной белой юбке, которая идеально сочетается с любым верхом. С чем советует носить такую юбку стилист – читайте на в нашем материале.