Уродливая обложка: Vogue British с 9 темнокожими моделями нарвался на шквал критики в сети

Британский глянец Vogue выпустил февральский номер с 9 африканскими моделями на обложке. Однако видение редактора не совпало с ожиданием читателей, поэтому номер полностью раскритиковали.

В феврале британский Vogue решил привлечь внимание всех к африканской моде. Главный редактор глянца Эдвард Эннинфул пригласил на съемки девятерых темнокожих моделей африканского происхождения.

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В фотосессии приняли участие Адут Акеч, Амар Аквей, Маджести Амаре, Акон Чанкоу, Мэтти Фолл, Джанет Джамбо, Абени Ньял, Ньягуа Руэа и Анок Яй.

Я знаю, что есть много темнокожих девушек, которые посмотрят на эту обложку и что-то почувствуют. Надеюсь, они смогут быть услышанными и счастливыми, как я,

– отметила модель Ньягуа Руэа.

Фотограф съемки Рафаэль Паваротти назвал обложку "праздником матриархата и красоты чернокожих женщин".



Африканские модели стали главными героинями февральского глянца Vogue British

Обложка бросила вызов евроцентрическому взгляду на моду, который долгое время считал Африку континентом, нуждающимся в помощи и благотворительности и не имеющим творческой автономии.

Впрочем, цель редакторов показать, что красота бывает разной, на самом деле потерпела крах. Пользователи резко раскритиковали глянец, отметив, что моделей сделали очень черными. Читатели глянца отмечают, что девушек стало невозможно различить.

Проблемой является не только плохое освещение, но и стиль девушек, которые позировали все в черных нарядах, несмотря на то, что номер был посвящен многонациональности в модельном бизнесе.



Африканские модели стали главными героинями февральского глянца Vogue British



Африканские модели стали главными героинями февральского глянца Vogue British



Африканские модели стали главными героинями февральского глянца Vogue British



Африканские модели стали главными героинями февральского глянца Vogue British

Глядя на видео из закулисья можно понять, что каждая девушка индивидуальна, но освещение буквально уничтожило их реальную красоту.

После публикации в сети обложки тысячи людей из разных уголков мира обращали внимание на актуальную проблему скрытого расизма. По мнению пользователей, героини обложки стали единым пятном, спрятанным за париками, прическами, светом и фотошопом.

Как пользователи отреагировали на обложку