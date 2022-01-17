32-летняя украинская актриса стала новой гостьей проекта "Мой секрет", который раскрывает тайны звезд. Актриса рассказала в программе ранее неизвестные факты из сериала "Крепостная" и то, как зародилась на съемках сериала "Клан ювелиров" ее любовь с Андреем Фединчиком.

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Кроме этого, для такого важного дня знаменитость подготовила особенный образ. Рыжеволосая красотка примерила короткое платье-рубашку на длинный рукав с рюшами бежевого цвета.

На талию Наталья надела белоснежный корсет, дополнив свой образ белыми колготками в горошек и ботинками на завязках от Chanel.

Звезда сериалов выпрямила волосы и довершила эффектный look благодаря сережкам и цепочкам на шее.



Модный образ Натальи Денисенко / Фото из инстаграма актрисы



Модный образ Натальи Денисенко / Фото из инстаграма актрисы