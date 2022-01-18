У лютому британський Vogue вирішив привернути увагу всіх до африканської моди. Головний редактор глянцю Едвард Еннінфул запросив до зйомок дев’ятьох темношкірих моделей африканського походження.

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У фотосесії взяли участь Адут Акеч, Амар Аквей, Маджесті Амаре, Акон Чанкоу, Маті Фолл, Джанет Джамбо, Абені Ньял, Ньагуа Руеа та Анок Яй.

Я знаю, що є багато темношкірих дівчат, які подивляться на цю обкладинку і щось відчують. Сподіваюсь, вони зможуть бути почутими і щасливими, як я,

– зазначила модель Нуагуа Руеа.

Фотограф зйомки Рафаель Паваротті назвав обкладинку святом матріархату та краси чорношкірих жінок".



Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British

Обкладинка кинула виклик євроцентричному погляду на моду, який тривалий час вважав Африку континентом, який потребує допомоги й благодійсності та не має творчої автономії.

Втім мета редакторів показати, що краса буває різною насправді зазнала краху. Користувачі різко розкритикували глянець, зазначивши, що моделей зробили дуже чорними. Читачі глянцю зазначають, що дівчат стало неможливо розрізнити.

Проблемою є не лише погане освітлення, але й стиль дівчат, які позували всі в чорному вбранні, попри те, що номер був присвячений багатонаціональності у модельному бізнесі.



Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British



Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British



Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British



Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British

Дивлячись на відео із залаштунків можна зрозуміти, що кожна дівчина індивідуальна, але освітлення буквально знищило їхню реальну красу.

Після публікації в мережі обкладинки, тисячі людей з різних куточків світу звертали увагу на актуальну проблему прихованого расизму. На думку користувачів, героїні обкладинки стали єдиною плямою, захованою за перуками, зачісками, світлом і фотошопом.

Як користувачі відреагували на обкладинку