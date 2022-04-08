Украшения украинского народного костюма: эксклюзивная подборка фото из музея Ивана Гончара

Вышитые национальные костюмы, состоящие из рубашки, юбки и плахты, обязательно дополняются головными уборами и аксессуарами. Рассказываем о самых популярных бусах из кораллов.

Традиция носить ожерелье сформировалась еще много столетий тому назад. На протяжении всей истории ожерелье менялось по цвету, форме, материалу и даже по способу ношения.

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Самые первые и старейшие украшения были из косточек овощей, зерен, фруктовых плодов. Впоследствии их заменили каминные, металлические и стеклянные бусинки. Еще позже бусы начали изготавливать из дорогих природных материалов, таких как кораллы, янтарь, жемчуг, стекло, смальта, гранат. Его могли позволить себе только богатые мещанские женщины.

Самым распространенным по всей Украине были коралловые бусы. Они считались самыми ценными и дорогими украшениями.



Самые популярные украшения в Украине – кораллы / Фото с Modeisme

Коралли были разными по качеству, размеру, отделке и цвету. Бусинки небольшого размера стоили дешевле. Их нарезали в форме маленьких цилиндриков. Большие кораллы были соответственно дороже и продавались в виде овалов или бочонков. Бусинки в ожерелье укладывались большими диаметром посередине, а меньшим – по краям. Привозили кораллы в Украину из Средиземного и Красного морей.

Это были ценные вещи, которые хранили как семейную реликвию и передавали по наследству. Большое коралловое ожерелье могло насчитывать до 25 рядов и стоить, как пара волов или дом.



Самые популярные украшения в Украине – кораллы / Фото с Modeisme

В народе верили, что если женщина здорова, то кораллы на ней имеют красный цвет и хороший блеск, а когда заболеет, они белеют и блекнут. Считалось, что чем больше кораллов на женщине, то ее никакая болезнь или "волшебство" не возьмут. Количество резков кораллового ожерелья на девушке было разным. Все зависело от состояния семьи. Состоятельные девушки носили до 25 раз. После 30 лет женщина часто отказывалась от ношения ожерелья.

Образовательный проект в сфере моды Modeisme обратился в музей Ивана Гончара по поводу предоставления фотографий украинок в традиционных образах с кораллами на груди.



Украинки в традиционных коралях на шее / Фото с Modeisme



Украинки в традиционных коралях на шее / Фото с Modeisme