Цветочные украшения – главный аксессуар весны: эффектные варианты

В наш модный гардероб часто возвращаются восьмидесятые. Одним из его ярких элементов стала цветочная аппликация, которая будет модна уже весной 2023 года.

Одной из знаменитых киногероинь является Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город", часто носившая изделия с цветами в середине нулевых. Больше всего нам запомнилось ее винтажное белое платье с золотым гибискусом на плече, которое раньше одевала Винти Хюстон в 1987 году.

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Ее платье стало настолько узнаваемым в сериале, что нашла свое прочтение в продолжении истории "И просто так". Такие габаритные цветы – вариант для смелых девушек и каких-то особых выходов.



Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue

На красную дорожку "Золотого глобуса" 10 января многие знаменитости пришли с платьями с цветочными аппликаторами. Дженни Слэйт примерила зеленое платье из шелка от Rodarte с цветком по центру декольте.

Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue

Ирано-американская актриса Сепиде Моафи дополнила черное платье габаритным красным цветком, который использовал как средство политического заявления, чтобы представить расцвет нового Ирана после недавней волны протестов и почтить мучеников движения. На лепестках цветка были написаны имена четырех казненных в связи с протестами #MahsaAmini.



Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue

Звезда сериала "Дом Драконов" Эмма Д'Арси надела черный панк-комплект от Acne Studios, состоявший из большого блейзера с черной розой на лацкане и перчаток в оттенке фиалки.



Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue

Дженнифер Лопес тоже не обошла стороной этот тренд, так что примерила розовое платье с тремя розами на ячейке от известной польской дизайнера Магдалены Бутрим.



Цветы – главный аксессуар 2023 года / Фото с Vogue