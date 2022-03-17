Украинский бренд Vorozhbyt&Zemskova начал шить балаклавы для военных: фото из мастерской

Известный украинский бренд Vorozhbyt&Zemskova приобщился к поддержке многих дизайнеров и начал шить балаклавы для наших военных.

В Украине 22-й день идет война. С этого времени многие дизайнеры вместо пошива своих новых коллекций сосредоточили все внимание на изготовлении бронижелетов, флисовых худых и балаклав для наших военных.

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На основной инстаграм-странице бренда основательницы Татьяна Земскова и Елена Ворожбит заявили, что начинают использовать ткань, из которой шилась последняя коллекция. Из нее они планируют сделать балаклавы для солдат терробороны.

Все желающие могут приобщиться и помочь бренду сшить как можно больше теплых балаклав. В сообщении указана кредитная карта, на которую можно отправить средства. Вырученные деньги пойдут работникам, которые ежедневно выходят на работу для нашей победы.

"Наша команда Vorozhbyt&Zemskova поддерживает родную Украину и вооруженные силы, которые так отважно защищают Родину. Из ткани, которая использовалась для нашей последней коллекции, мы делаем балаклавы для солдат. Мы хотим, чтобы наши бойцы чувствовали себя как можно больше в комфорте, а также наполнялись любовью нашей команды. Поэтому солдаты терробороны и охранники на блокпостах остаются в тепле наших балаклав", – говорится в сообщении в инстаграмме.

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