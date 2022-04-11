Украинский бренд Sleeper помогает детям, пострадавшим из-за войны войны

Украинский бренд Sleeper, знаменитый своими пижамами, которые можно носить дома и на улице, решил помочь детям, пострадавшим из-за войны. Все апрельские поступления основательницы бренда передали в медицинский центр "Охматдет".

Бренд одежды Sleeper, созданный в 2014 году Екатериной Зубаревой и Алесей Варецой, запустил благотворительную кампанию для помощи детям, пострадавшим из-за войны.

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С первых боевых дней компания активно занимается благотворительной деятельностью. Она финансово обеспечивают армию и беженцев. Недавно бренд Sleeper отдал все свои сбережения, полученные в апреле, крупнейшем детском центре "Охматдет". Именно в эту специализированную больницу попадают дети из всех регионов, чтобы получить эффективное лечение.

Дизайнер собирают средства, чтобы каждый ребенок мог увидеть счастливую жизнь несмотря на обстрелы.

С начала захватнического вторжения в Украине уже погибли 183 ребенка. Еще 342 – пострадало. из-за войны, которую начали российские кафиры, в опасности находятся 7,5 миллионов детей.

"Возможность быть полезным для других создает большую ценность, осознанность нашей жизни. Мы рады быть полезны главной Детской больнице Киева, месту, где врачи делают самые сложные операции, создают чудеса и показывают самый настоящий мастер-класс каждый день", - отмечает Катя Зубарева.

Чтобы присоединиться к благотворительной кампании, можно приобрести особые айтемы бренда. Все деньги от продаж пойдут на помощь больнице. Среди вещей от знаменитого бренда можно приобрести: пижаму для сна и прогулок "Sizeless", льняное платье "Brigitte", "Rumba", "Opera", обувь и купальники. Бестселлеры бренда также приобщены к акции и продаются сейчас только ради благотворительности, а это платье из льна "Atlanta", "Party Pyjama", украшенное перьями и трикотажные костюмы "Weekend Chic".