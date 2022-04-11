Бренд одягу Sleeper, який створили у 2014 році Катерина Зубарєва та Алесею Варецою, запустив благодійну кампанію для допомоги дітям, які постраждали через війну.

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З перших бойових днів компанія активно займається благодійною діяльністю. Вона фінансово забезпечують армію та біженців. Нещодавно бренд Sleeper віддав усі свої заощадження, які отримав у квітні, найбільшому дитячому центру "Охматдит". Саме в цю спеціалізовану лікарню потрапляють дітки з усіх регіонів, аби отримати ефективне лікування.

Дизайнерки збирають кошти, щоб кожна дитина могла побачити щасливе життя незважаючи на обстріли.

Від початку загарбницького вторгення в Україні вже загинуло 183 дитини. Ще 342 – постраждало. Через війну, яку розпочали російські окупанти, в небезпеці перебувають 7,5 мільйонів дітей.

"Можливість бути корисним для інших створює велику цінність, усвідомленість нашого життя. Ми раді бути корисними головній Дитячій лікарні Києва, місцю, де лікарі роблять найскладніші операції, створюють дива та показують справжнісінький майстер-клас кожного дня", – зазначає Катя Зубарєва.

Щоб долучитися до благодійної кампанії, можна придбати особливі айтеми бренду. Усі гроші від продажу підуть на допомогу лікарні. Серед речей від знаменитого бренду можна придбати: піжаму для сну та прогулянок "Sizeless", лляні сукні "Brigitte", "Rumba", "Opera", взуття та купальники. Бестселлери бренду також долучені до акції та продаються зараз тільки заради благодійності, а це сукня з льону "Atlanta", "Party Pyjama", оздоблена пір’ям та трикотажні костюми "Weekend Chic".