Украинский бренд IENKI IENKI создал парки для полярников станции "Академик Вернадский"

Украинский бренд IENKI IENKI пошил верхнюю одежду для членов команды исследовательской станции "Академик Вернадский" на Южном полюсе.

Современные куртки Antarctic Expedition Parka бренд IENKI IENKI создал совместно с Национальным антарктическим научным центром Украины.

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Форма была создана в рамках новой программы под названием "Перспективные исследования". Основная цель этого проекта – исследовать и в дальнейшем использовать новейшие технологии для выполнения нестандартных задач в сложных и экстремальных погодных условиях.



Полярник в парке от украинского бренда IENKI IENKI / Фото из НАНЦ

Парка "Антарктическая экспедиция" создана для того, чтобы полярники могли выполнять полезную работу и проводить ценные научные исследования в Антарктиде, живя полноценной жизнью, не подвергаясь воздействию суровых условиях ледового континента.

Наша команда тесно работала с украинскими полярниками и учла все их пожелания, весь опыт 26 экспедиций. Мы хотели дать им возможность полноценно жить и работать в экстремальных условиях холодного климата – кроме температуры ниже нуля целый год и повышенной влажности, около 300 дней в году на станции идет снег,

– написал в Фейсбуке дизайнер Дмитрий Евенко.

Парки украинским полярникам передали бесплатно. Процесс изготовления верхней одежды длился шесть месяцев. Куртка имеет многослойный пуховый утеплитель. Между внутренним и наружным слоями парки вшита водонепроницаемая, ветрозащитная дышащая мембрана.



Полярники в парках от украинского бренда ENKI ENKI / Фото из НАНЦ

"Эти куртки в первую очередь разрабатывались для поездок на лодках в суровых антарктических условиях, и мы очень благодарны компании IENKI IENKI за большое внимание к мелочам: где лучше расположить карманы, как защитить лицо, даже есть специальное отверстие для аккумуляторов, ведь техника быстро "садится" на морозе. И сама идея – разработать идеальную полярную парку для полярников – очень крутая, наши участники экспедиций это заслуживают", – отметил Евгений Дикий, директор НАНЦ.

Снимал полярников в оранжевых инновационных парках украинский фотограф Саша Маслов, который уже 10 лет живет и работает в Нью-Йорке. Он известен своими документальными фотопроектами "Ветераны" и Ukrainian Railroad Ladies, а также сотрудничеством с The New York Times, Esquire.



Полярники в парках от украинского бренда IENKI IENKI / Фото из НАНЦ



Полярник в паркке от украинского бренда IENKI IENKI / Фото из НАНЦ



Полярники в парках от украинского бренда IENKI IENKI / Фото из НАНЦ



Полярники в парках от украинского бренда IENKI IENKI / Фото из НАНЦ



Полярники в парках от украинского бренда IENKI IENKI / Фото из НАНЦ

Съемка прошла на судне, которое впервые доставит участников экспедиции в Антарктиду под украинским флагом, – ледокол "Ноосфера".

Что известно о бренде IENKI IENKI

Бренд IENKI IENKI был основан в Киеве в 2016 году Дмитрием Евенко. Бренд одевает в свои изделия не одну голливудскую звезду. Среди клиентов марки – актриса Джулианна Мур, модель Эмили Ратаковски, Ирина Шейк, Хейли Бибер, светская львица Кортни Кардашян, диетолог Мэй Маск и многие другие.

Модный бренд также получил премию BFA-2017 номинации "Прорыв года", а также завоевал свою первую обложку журнала в украинском глянце Vogue.