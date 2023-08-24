Мода за годы независимости: как о дизайнерах из Украины узнал весь мир
Последнее десятилетие позволило стремительно возрасти украинской индустрии моды. Многие украинские дизайнеры получили международное признание. Сейчас они не только активно помогают стране во время войны, но и представляют и популяризируют Украину на международных событиях и продолжают одевать самых известных голливудских звезд в свои наряды.
Украинцы – очень сильная нация. Под звуки сирен и взрывов дизайнеры закрывали свои шоурумы и производства, но не перестали прекращать свою деятельность. Кто-то – переехал в более безопасное место, кто-то – открыл дверь через несколько месяцев после начала войны, но все они продолжали работать несмотря ни на что.
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Модная индустрия не только не остановилась, но и трансформировалась и вышла на новый уровень. Многие дизайнеры поняли, насколько все же ценно создавать одежду в нашей стране с пометкой "Made in Ukraine".
В мировой моде украинские дизайнеры пользуются большим спросом. Их наряды любят звезды мирового масштаба, поэтому выбирают вещи от украинских брендов для светских событий, концертных туров, выступлений и других событий. Нашими украинскими дизайнерами восхищается весь мир, а мы гордимся тем, что у нас есть такие талантливые модельеры.
Начало модной индустрии – как все было
Модная индустрия начала развиваться в новом русле с обретением независимости, в 1997 году. Тогда Ирина Данилевская, Владимир Нечипорук, Сергей Бызов, Лилия Пустовит и Соня Забуга устроили первую на постсоветском пространстве официальную Неделю моды в Украине.
Моду на украинское первой подхватила Лилия Пустовит, которая в 1999 году создала коллекцию платьев с использованием национального колорита и этнических мотивов. Уже через 2 года политиков стали одевать львовские дизайнера Оксана Караванская и Роксолана Богуцкая. Впоследствии весь украинский бомонд одевался у Андре Тана, Лилии Литковской и Алексея Залевского.
Модная вспышка, которая перевернула fashion-индустрию, произошла в 2014 году после Революции Достоинства. Тогда украинские вышитые орнаменты на платьях и рубашках вызвали заинтересованность за границей. Сначала знаменитости красовались в вышиванках, а впоследствии начали добавлять в свой гардероб наряды от разных украинских дизайнеров. Бум на украинское продолжается до сих пор, а мировые селебреты все активнее появляются в вещах талантливых украинцев.
Украинская вышиванка в мире моды
Юлия Магдич – Yuliya Magdych
Дизайнер из Львова создала бренд вышиванок в 2013 году. Юлия давно увлекалась этнографией, украинскими обычаями и традициями, поэтому продолжила традицию бабушки и мамы и начала создавать собственные вышиванки.
Вышиванки от бренда Yuliya Magdych понравился весь украинский бомонд. Сейчас они есть в гардеробе каждой украинской звезды, а также в знаменитых селебретизах, ведь изделия от украинской дизайнера разлетелись по всему миру. Вышитые платья и вышиванки носят Патриция Каас, Мэй Маск, Кэтрин Зета-Джонс, Бланка Миро, Келли Осборн и многие другие.
Мэй Маск в наряде Yuliya Magdych / Фото с Instagram
Мы спросили у дизайнера об ее успехе на мировой модной арене, об эмоциях, которые она испытывает, когда видит мировых звезд в своем наряде и как по ее мнению изменилась мода в Украине за годы независимости.
Настоящий бум на вышиванку начался после Революции Достоинства. Тогда вышиванки начали одевать мировые знаменитости и больше узнавать Украину, а во время войны – эта вещь стала нашим "оружием". Одевая вышиванку мы демонстрируем нашу несокрушимость. Как вы считаете, на вышиванку повлияли разные периоды Украины и что для вас лично означает эта вещь?
Вышиванка как живой организм: растет и трансформируется. Я рада, что она переживает свой ренессанс, что мы с командой к нему причастны. Одевая вышиванку, мы, де факто, одеваем вторую кожу – украинскую. Это и гордость, и оберег.
Вышиванки от бренда Yuliya Magdych носят не только украинцы, но и мировые знаменитости. Какой момент стал для вас знаковым и Вы поняли, что стали узнаваемым во всем мире брендом?
У меня и сейчас нет такого осознания. Еще очень много работы впереди. Бесспорно, я горжусь тем, что осуществляю культурную дипломатию: ведь украинский национальный костюм теперь одевают во многих странах, зато трудно себе представить, чтобы мы выбрали себе каждый день французский или пакистанский костюм, к примеру.
Как по-вашему изменилась украинская мода во времена независимости?
Украинская мода была вынуждена очень быстро взрослеть, без учителей и воспитателей. Главное, к чему мы пришли сейчас: мода в первую очередь бизнес. Теперь перед нами новая амбициозная цель – вырастить этот бизнес в размере big brands.
Что для вас независимость?
Это в первую очередь свобода, свобода выбирать. Где жить, как жить. Невозможно вдохнуть полной грудью, когда диафрагма в корсете. Поэтому для нас, украинцев, сейчас независимость тождественна жизни.
Мировой бомонд в наряде украинских дизайнеров
Иван Фролов – FROLOV
Иван Фролов – настоящее открытие в модной индустрии. Своим уникальным нарядом он увлек не только украинских звезд, но и мировых знаменитостей. Заметными акцентными вещами в коллекции FROLOV есть три вещи – корсеты, на основе которых создаются платья, бра и перчатки. Именно они стали заметной "фишкой" украинского бренда, которая отличает их от других.
В роскошных одеждах от украинского бренда FROLOV появлялась Рита Ора, Дуа Липа, Гвен Стефани, Бейонсе. Платье для Бейонсе, которое она надела на открытии отеля в Дубае бренд шил во время блекаутов и обстрелов. Даже во время войны FROLOV не останавливается и продолжает одевать селебреты в наряды с биркой "Made in Ukraine".
Руслан Багинский – RB
Руслан Багинский является известным дизайнером головных уборов в Украине. Своим упорным трудом и верой в то, что у него все получится – дизайнер из Львова достиг невиданных высот.
Его кепи и шляпы носят Мадонна, Пэрис Гилтон, Тейлор Свифт, сестры Джиджи и Белла Хадид и многие другие. На самом деле список голливудских звезд, имеющих хотя бы один головной убор от талантливого львовского дизайнера – бесчислен.
Для мирового конценртного турне Renaissance World Tour Бейонсе и ее танцевальная команда выбрали шляпы от бреда RB.
Головные уборы с буквами RB покорили модные журналы, а знаменитости в шляпках украинского дизайнера красовались на страницах таких авторитетных изданий, как Vogue, W Magazine, Elle и CR Fashion Book. Личная победа бренда RB – глянец Vogue с Мадонной, сверкавшей на обложке в шляпе от Руслана Багинского.
Светлана Бевза – Бевза
Украинский бренд Bevza покорил Неделю моды в Нью-Йорке. Уже много сезонов основательница бренда Светлана Бевза представит свои коллекции "за океаном". Наряды от украинской дизайнера одевают Селена Гомес, Эмили Ратажковски, Софи Тернер и многие другие известные звезды.
Больше всего мировые звезды любят украинский бренд за лаконичность, минимализм, простоту форм и силуэтов, архитектурный крой и точные линии. А вот узнать творения Светланы Бевзы можно благодаря ее знаменитым аксессуарам – серьгам и колье в виде колосьев и балаклаве, вошедшей в коллекцию 2020 года. Балаклава посвященная княгини Ольге стала очень показательным элементом в коллекции.
В настоящее время бренд Bevza является одним из самых известных в мире имен украинской индустрии моды, а также одним из самых успешных украинских брендов.
Белла Хадид в топе от Bevza / Фото с Vogue
Гвен Стефани в платье от Bevza / Фото с Insider
Ксения и Антон Шнайдеры – Ksenia Schnaider
Ksenia Schnaider – это главный бренд в Украине, который производит вещи из денима. Бренд покорил мировое сообщество одеждой из переработанного денима, поэтому теперь в своих гардеробах джинсы от украинских дизайнеров имеют сестры Хадид, Дуа Липа, Селин Дион и многие другие звезды.
Визитной картой бренда стали необычные джинсы demi-denims, соединившие в себе скинны и кюлоты, а также джинсы из разных лоскутов денима. Сейчас каждая новая модель украинского бренда – культовая, а о талантливой марке пишут такие издания, как The New York Times, Forbes, Daily.mail, Vogue, Harpers`s Bazaar.
Дуа Липа в костюме Ksenia Schnaider / Фото с Instagram
Селин Дион в джинсах Ksenia Schnaider / Фото с Instagram
Лилия Литковская – Литковская
Дизайнер Лилия Литковская уже много лет создает наряды для украинских знаменитостей, а за последний период – шьет одежду для первой леди Елены Зеленской.
Лилия основала лейбл в 2009 году, а уже два года спустя попала на Неделю высокой моды в Париже. В 2013 году вошла в список Vogue Talents, 200 самых перспективных молодых дизайнеров мира, инициированного итальянским изданием Vogue.
В списках поклонниц бренда – мировые знаменитости. Джинсы бренда LITKOVSKA носит Наоми Кэмпбелл, а платья – Моника Беллуччи.
Наоми Кэмпбелл в джинсах от LITKOVSKA / Фото с Vogue
Мэри Фуртас – CULTNAKED
Бренд Cultnaked создала в 2017 году во Львове fashion-фотографиня и дизайнер Мэри Фуртас. CULTNAKED – это бренд женской одежды, в основе которой – откровенный, но удобный наряд для вечеринок.
Наряды от украинской дизайнера быстро полюбили звезды за границей. Теперь среди клиентов марки – певица Ариана Гранде, модель Кендалл Дженнер, актриса Меган Фокс и модели женского белья Victoria's Secret – Жозефин Скривер, Жасмин Тукс и другие.
Кендалл Дженнер в наряде CULTNAKED / Фото с Vogue