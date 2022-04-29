Украинские бренды джинсов, которые помогают Вооруженным Силам Украины

Сейчас многие украинские бренды не только возобновили свою работу и начали поднимать экономику, но и вместе с тем помогают украинской армии.

Украинцы хорошо знакомы с брендом Ksenia Schnaider, в джинсах которых появилась Белла Хадид, Селин Дион, Дуа Липа и многие другие. Впрочем, у нас есть много других брендов, которые достойны вашего внимания.

Читайте также Королева Летиция одела вышиванку, которую сшила для нее украинка: невероятная история

Ksenia Schnaider

Украинский бренд Ksenia Schnaider, специализирующийся на технике апсайклинга, недавно презентовали свою весенне-летнюю коллекцию. На сайте бренда можно приобрести Support Card за 5, 50 или 500 долларов. Также выставлены ссылки со счетами для помощи детям и фонда "Вернись живым". Именно в этот благотворительный фонд Ксения и Антон Шнайдеры пересылают 15% из покупок.

AISENBERG

Бренд родился в Одессе. Семейный бизнес успешно развивается благодаря опыту поколений и высокому мастерству швейного производства.

GUDU

Главным вдохновением новой весенне-летней коллекции стал Киев. Бренд GUDU недавно представил специальную NFT-коллекцию , все средства по продаже которой передадут в фонд Save The Children. Также 20% из новой коллекции также перечислят в этот фонд.

REVICLO

Бренд REVICLO известен пошивом джинсов в стиле 1980 – 1990 годов из тщательно отобранного винтажного денима.

TOKONIKOMU

Украинский бренд TOKONIKOMU шьет мужскую и женскую линейку одежды. Производство марки и шоурума расположены в Харькове. Бренд уже возобновил работу и присылает заказы, которые есть в наличии. 50% всех продаж TOKONIKOMU передают на помощь ВСУ.

Golub.UDP

Вещи от вustainable-бренда Golub.UDP в своем гардеробе у певицы Надя Дорофеева, победительницы "Холостяка" Анны Богдан и других.