Украинская модель Кристи Пономарь прошлась одним подиумом с Одри Тату

23 июня в Париже состоялся показ бренда Ami paris весна – лето 2023. Мужской показ открыла легендарная актриса Одри Тату, а затем подиумом прошлась украинская модель Кристи Пономар.

В Париже показы проходят на территории достопримечательностей. На этот раз показ состоялся в сквере базилики Сакре Кер.

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У подножия крутой лестницы, ведущей в церковь, стояла толпа фанатов моды, которые начали кричать при виде Наоми Кэмпбелл. Среди приглашенных зрителей были Катрин Деньов и Карл Бруни.

Суперзвезды фильма "Амели" Одри Тату дали возможность открыть показ. Среди других моделей была Лия Кебеде – главная героиня фильма "Цветок пустыни", Кара Делевинь, а также украинская манекенщица Кристи Пономар.



Одри Тату открыла показ в Париже / Фото с инстаграмма



Кристи Пономарь на показе в Париже / Фото из инстаграмма

С момента основания бренда в 2011 году Ami paris был исключительно мужской маркой, впрочем, в 2019 году кревтивный директор начал добавлять женские элементы гардероба.

Юная 20-летняя модель Кристи Пономарь в своем возрасте уже успела покорить одни из лучших модных подиумов. В ее портфолио показы для Givenchy, Lanvin, Valentino, Raf Simons, Acne Studios, Saint Laurent.

Взрыв популярности Кристи получила осенью 2021 после того, как открыла показ Prada. Она буквально взорвала подиум своим выходом.

Также о Кристи Пономаре писали все паблики после того, как она прошлась по подиуму Givenchy. Ее образ дополняло колье в виде удавки, которое все паблики жестко осудили и обвинили бренд в эстетизации суицида.